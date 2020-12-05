Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı ile hedefe ulaşacaklarını söyledi

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Bordo-mavili kulübün 1 numarası, Abdullah Avcı'dan Sörloth'a, ezeli rakiplerinden, kulübün mali durumuna kadar birçok farklı konuda konuştu. Takımın yeni teknik direktör Abdullah Avcı'yı öve öve bitiremeyen Ağaoğlu, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde başarılar kazanacaklarını ifade etti. Hedeflerinin Avcı ile uzun yıllar çalışarak, birlikte kupalar kaldırmak olduğunu söyledi.

KARİYERİNİ İSPATLAMIŞ

Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı hakkında şunları söyledi: "Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir teknik direktör. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz, camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. Şehirde herkes Abdullah Avcı'ya. Onu getirerek ne kadar doğru karar verdiğimizi gördük. Meyvelerinide toplayacağız."

TRANSFERDE KARAR HOCANIN

"Transfer tamamen Abdullah Avcı'nın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma doğrultusunda isimler ortaya çıkacak. Hocamız 'Birkaç hafta geçsin, oyuncuların gerçek performansını görelim. Sonra karar veririz' dedi. Biz de Avcı'dan gelecek listeye göre hareket edeceğiz."

TARAFTAR OLSA ŞAMPİYONDUK

"BİZİ diğer takımlardan ayıran en büyük özellik taraftarımız. Pek çok açığımızı onlar kapatıyor. Pandemi döneminde onlardan uzak kalmak bize pahalıya mal oldu. Geçen sezon kaybettiğimiz şampiyonlukta da pandemi sonrası taraftarsız olmamızın önemli payı olduğuna inanıyorum. Sörloth, Leipzig'e gitti, sosyal medyasında 2500 yorum var. Hepsi bizimkiler. 1 tane Leipzig taraftarı yok"

KAZANARAK GELİŞMEK ÖNEMLİ

"Abdullah Avcı sistemi olan bir hoca. Takım savunması önemli. Gelir gelmez bunu çözmek için uğraştı. İlk geldiğinde 'Kazanma alışkanlığı önemli. Kazanarak gelişebiliriz' demişti. Dediğini de yapıyor. Camia da onu hemen benimsedi. Sahip çıktı. Bu çok önemli

YAKIN TAKİPTELER

"Oyuncularla ilgili benden negatif bir şey duyamazsınız. Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Belki de bu hafta bu isimlerle ilgili haberler duyacaksınız. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa'dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var. Trabzon'a gelecekler"

Jose Sosa ve Novak başka takımın oyuncuları. Onlar hakkında değerlendirme yapmam doğru olmaz.

Kupa kazanmış bir hocayı gönderip, başka bir teknik adam getirmemiz sezon başında büyük bir risk olurdu. Sonuç gelmezse kimbilir nasıl eleştirilirdik!

Trabzonspor'da bir başarı varsa, paydaşları herkestir. Sağlıkçısından, malzemecisine, futbolcusundan, teknik direktörüne kadar herkesin o başarıda payı vardır.

Kulüple alakalı başarı yoksa tek sorumlusu başkandır. Karar verici olarak bu da son derece doğaldır.

2004'ten beri Trabzonspor Kulübü ilk kez ikinci oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Bu bir başarıdır.

Sportif başarının yanında ekonomik başarıyı da gösteremediğiniz zaman ilerleyen seneler size sıkıntı olarak geri dönüyor. Ekonomiyi hep dengede tutmalıyız.

Düşük bütçeyle transfer ettiğimiz oyuncuları, yüksek rakamlara satınca ekonomimiz pozitif anlamda etkileniyor. Bu felsefeyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Gelir ve kadro maliyetine baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'te 1'ine sahibiz.