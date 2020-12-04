Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır: Teşekkürler Fotomaç

: Teşekkürler Fotomaç

'Yılın kalecisi’ seçilen Uğurcan, instagram hesabından Fotomaç’a teşekkür ederken, ödülünü sağlık çalışanlarına armağan etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Uğurcan Çakır: Teşekkürler Fotomaç

'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından belirlenen 'in En İyileri ödül töreni gerçekleştirildi. 'un başarılı kalecisi 'Yılın kalecisi' seçilirken, Abdülkadir Ömür de 'En değerli Türk futbolcusu' ödülünü aldı. Uğurcan, Abdülkadir Ömür ile birlikte törenden bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşarak Fotomaç'a teşekkür etti. Çakır, "Yılın kalecisi ödülüne layık gören Fotomaç ailesine teşekkür ederim. Bu ödülü 1 yıldır canları pahasına bizim için mücadele eden sağlık çalışanlarına armağan ediyorum" ifadesini kullandı.


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