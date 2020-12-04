Uğurcan Çakır: Teşekkürler Fotomaç

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından belirlenen Süper Lig'in En İyileri ödül töreni gerçekleştirildi. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 'Yılın kalecisi' seçilirken, Abdülkadir Ömür de 'En değerli Türk futbolcusu' ödülünü aldı. Uğurcan, Abdülkadir Ömür ile birlikte törenden bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşarak Fotomaç'a teşekkür etti. Çakır, "Yılın kalecisi ödülüne layık gören Fotomaç ailesine teşekkür ederim. Bu ödülü 1 yıldır canları pahasına bizim için mücadele eden sağlık çalışanlarına armağan ediyorum" ifadesini kullandı.



