Trabzonspor'da gençlik iksiri

Fırtına'da yeniden A takıma alınan gençlerin antrenmanlardaki iştahı rekabeti üst seviyeye çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ilk iş olarak altyapıya geri gönderilen genç oyuncuları tekrar A takım bünyesine çağırmıştı. Tecrübeli hoca, yaptığı toplantılarda da yoğun maç temposu içerisinde her zaman hazır olmaları gerektiğini dile getirdi. Genç oyuncular da bu çağrıya ayak uydurunca idmanlarda ve çift kale maçlarda forma savaşı tavan yaptı. Avcı'nın yoğun maç temposu içerisinde genç oyunculara da şans tanıması bekleniyor.