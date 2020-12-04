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'da bireysel çalışmalara başladı

'da 'de menisküs ameliyatı olan yaklaşık 2 buçuk ay sonra bireysel çalışmalara başladı. Norveçli futbolcu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, taraftarların kendisine gönderdiği destek mesajlarına teşekkür ederek, "Yakında görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 15:13
Trabzonspor'da Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı

'un sakatlık geçiren Norveçli oyuncusu , bireysel çalışmalara başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'de sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Anders Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına da başladığı aktarıldı.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Açıklamada, Anders Trondsen'in taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğu vurgulanarak, şu ifadelerine yer verildi:

"Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere."

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