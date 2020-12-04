Trabzonspor'a 'Taze kan' marşı

Trabzon’lu pop sanatçısı Kibar Sürmen’den bordo-mavili takıma ‘taze kan’ marşı...
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:32Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Trabzonspor'a yaptığı lisanslı resmi marşlarıyla bilinen Trabzonlu pop sanatçısı Kibar Sürmen 5. Trabzonspor lisanslı resmi marşı Çek Topla'yı çıkardı. 10 yılda 5. lisanslı marşını tamamlayan Sürmen bu marşların hiçbiri için kulüpten para talep etmedi. TS Club'larda satılan marş CD'lerinden elde edilen tüm geliri de Trabzonspor'a bağışladı. Sürmen, marşlarına gösterdiği ilgi için bordo-mavili kulübün genel müdürü Sinan Zengin'e ve sponsoru iş adamı Hüseyin Azizoğlu'na teşekkür etti. Düzenlenmesini aranjör Selim Topsakal'ın yaptığı Trabzonspor marşı dijital platformda büyük ilgi görüyor.