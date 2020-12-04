Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bazı oyuncuların performansı yükseldi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı sohbet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Takımın son durumu hakkında basın mensuplarına kısa değerlendirme yapan Avcı "İlk geldiğimizden bugüne kadar iyi mesafe kat ettik. Takımı ayağa kaldırıyoruz. Daha iyi gözüküyoruz, daha da iyi olacak. Bazı oyuncuların performansının yükseldiğini görüyorum, bu çok hoşuma gidiyor. Önümüzdeki maçlarda bizim ışığımız daha belirgin yanacak. Trabzonspor pozitif enerjiyle iyi olacak. " ifadelerini kullandı. (61 Saat)