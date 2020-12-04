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Trabzonspor Teknik Direktörü : Bazı oyuncuların performansı yükseldi

Trabzonspor Teknik Direktörü sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, takımın ayağa kalktığını ve bazı futbolcuların performanslarında yükselme olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 18:57
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bazı oyuncuların performansı yükseldi

Trabzonspor teknik direktörü sohbet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Takımın son durumu hakkında basın mensuplarına kısa değerlendirme yapan Avcı "İlk geldiğimizden bugüne kadar iyi mesafe kat ettik. Takımı ayağa kaldırıyoruz. Daha iyi gözüküyoruz, daha da iyi olacak. Bazı oyuncuların performansının yükseldiğini görüyorum, bu çok hoşuma gidiyor. Önümüzdeki maçlarda bizim ışığımız daha belirgin yanacak. Trabzonspor pozitif enerjiyle iyi olacak. " ifadelerini kullandı. (61 Saat)

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