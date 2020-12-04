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Fırtına vadisi! İşte 'u bekleyen zorlu fikstür

Pazartesi günü ile başlayacak seri derbisiyle son bulacak. Alınacak sonuçlar ligde ve kupada rotayı belirleyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fırtına vadisi! İşte Trabzonspor'u bekleyen zorlu fikstür

'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen 'u yıl sonuna kadar oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin 11.haftasında 7 Aralık Pazartesi günü 'u konuk edecek olan bordo-mavililer, ardından yine ligde ile deplasmanda karşılaşacak. ekibi bu maçın akabinde ise 16 Aralık'ta 5.eleme turunda sahasında 'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçı kazanan tur atlayacak.

3 GÜNDE BİR MAÇ

İki kulvarda üst üste kritik sınavlara çıkacak olan Trabzonspor, Demirspor maçının ardından 19 Aralık'ta ligde ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta bu kez Hatayspor deplasmanına gidecek olan bordomavililer, zorlu fikstürdeki son maçını 26 Aralık'ta sahasında ile oynayacak. Ortalama 3 günde bir maç yapacak olan ve ekibi, kupada tur, ligde ise 5 maçı da kayıpsız atlatıp devre arasına kadar maksimum puan hedefine ulaşmayı hedefliyor.

İZİN SÜRPRİZİ

Takımın antrenman performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün devam edecek. Avcı'nın oyuncuların antrenmandaki çalışmalara verdiği tepkilerden çok memnun olduğu ifade edildi.

SERİYİ 3'E TAŞIYACAK

Bordo-mavililer, koronavirüs salgını sürecinde toplam 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken ilk kez son 2 hafta art arda galip gelmişti. Takımın başında çıktığı ilk 2 maçta BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden Abdullah Avcı, DG Sivasspor maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor.

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