Fırtına vadisi! İşte Trabzonspor'u bekleyen zorlu fikstür

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor'u yıl sonuna kadar oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin 11.haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, ardından yine ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi bu maçın akabinde ise 16 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5.eleme turunda sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçı kazanan tur atlayacak.

3 GÜNDE BİR MAÇ

İki kulvarda üst üste kritik sınavlara çıkacak olan Trabzonspor, Adana Demirspor maçının ardından 19 Aralık'ta ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta bu kez Hatayspor deplasmanına gidecek olan bordomavililer, zorlu fikstürdeki son maçını 26 Aralık'ta sahasında Galatasaray ile oynayacak. Ortalama 3 günde bir maç yapacak olan Abdullah Avcı ve ekibi, kupada tur, ligde ise 5 maçı da kayıpsız atlatıp devre arasına kadar maksimum puan hedefine ulaşmayı hedefliyor.

İZİN SÜRPRİZİ

Takımın antrenman performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün devam edecek. Avcı'nın oyuncuların antrenmandaki çalışmalara verdiği tepkilerden çok memnun olduğu ifade edildi.

SERİYİ 3'E TAŞIYACAK

Bordo-mavililer, koronavirüs salgını sürecinde toplam 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken ilk kez son 2 hafta art arda galip gelmişti. Takımın başında çıktığı ilk 2 maçta BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden Abdullah Avcı, DG Sivasspor maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor.