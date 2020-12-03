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şut çalıştı

'de ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması gerçekleştiren bordo-mavililerde özellikle ve , attığı gollerle dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:22 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor şut çalıştı

'de ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması gerçekleştiren bordo-mavililerde özellikle ve , attığı gollerle dikkat çekti. Çalışmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada üç takım halinde çift kale maç yapıldı.

4 EKSİK VARDI

Bordo-mavililerin dünkü antrenmanına 4 isim katılamadı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün haricinde sakatlığı bulunan Kamil idmanda yer almadı. Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı

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