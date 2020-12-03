Trabzonspor şut çalıştı

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması gerçekleştiren bordo-mavililerde özellikle Faruk Can ve Caleb Ekuban, attığı gollerle dikkat çekti. Çalışmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada üç takım halinde çift kale maç yapıldı.

4 EKSİK VARDI

Bordo-mavililerin dünkü antrenmanına 4 isim katılamadı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün haricinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi idmanda yer almadı. Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı