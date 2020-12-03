Haberler Trabzonspor Mescit ve şapel hizmete girdi

hizmete girdi

Tesislerde yapımına 2013 yılında başlanan uzun bir aradan sonra tamamlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Mescit ve şapel hizmete girdi
Tesislerde yapımına 2013 yılında başlanan uzun bir aradan sonra tamamlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen yönetimlerin ilgi göstermediği konuya el attı, mescit ve şapelin inşaatı tamamlandı. 84 metrekarelik Osmanlı mimarisine uygun mescit ile 26 metrekarelik şapel futbolcuların ve tesis personelinin hizmetine sunuldu. Müslüman oyuncular ibadetlerini odalarında gerçekleştiriyordu. Yabancı futbolcular da kendilerine ibadet yeri sunan kulüplerine teşekkür ettiler.
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