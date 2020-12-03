Mescit ve şapel hizmete girdi

Tesislerde yapımına 2013 yılında başlanan mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:24Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Tesislerde yapımına 2013 yılında başlanan mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen yönetimlerin ilgi göstermediği konuya el attı, mescit ve şapelin inşaatı tamamlandı. 84 metrekarelik Osmanlı mimarisine uygun mescit ile 26 metrekarelik şapel futbolcuların ve tesis personelinin hizmetine sunuldu. Müslüman oyuncular ibadetlerini odalarında gerçekleştiriyordu. Yabancı futbolcular da kendilerine ibadet yeri sunan kulüplerine teşekkür ettiler.