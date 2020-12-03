Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Serkan Asan'a destek

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Kırmızı gören Pereira, Sivas’a karşı yok. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulla Avcı, genç sağ beki Serkan’ı idmanlarda sürekli motive ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:21 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı'dan Serkan Asan'a destek

Trabzonspor'da Joao Pereira, Ankaragücü karşılaşmasında çift sarıdan atılmıştı. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda 'a karşı forma giyecek. da idmanlarda 21 yaşındaki sağ bekin üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcı dünkü idmanda da sık sık büyük bir mücadele örneği veren Serkan'ı övdü. Avcı'nın Serkan'a sürekli "Aferin oğlum, çok iyisin, böyle devam" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Genç futbolcu da kendini Sivasspor maçına büyük bir hırsla hazırlıyor

AVCI'YA ZİYARET

TSYD Trabzon Şubesi, Abdullah Avcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Muhabirimiz Yunus Emre ve diğer gazeteciler, deneyimli çalıştırıcıya çiçek verdi.

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