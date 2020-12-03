Abdullah Avcı'dan Serkan Asan'a destek

Trabzonspor'da Joao Pereira, Ankaragücü karşılaşmasında çift sarıdan atılmıştı. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda Sivasspor'a karşı Serkan Asan forma giyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlarda 21 yaşındaki sağ bekin üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcı dünkü idmanda da sık sık büyük bir mücadele örneği veren Serkan'ı övdü. Avcı'nın Serkan'a sürekli "Aferin oğlum, çok iyisin, böyle devam" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Genç futbolcu da kendini Sivasspor maçına büyük bir hırsla hazırlıyor

AVCI'YA ZİYARET

TSYD Trabzon Şubesi, Abdullah Avcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Muhabirimiz Yunus Emre Sel ve diğer gazeteciler, deneyimli çalıştırıcıya çiçek verdi.