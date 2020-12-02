Trabzonspor'un Livaja aşkı yeniden başladı

Karadeniz ekibinin Marko Livaja aşkı bitmek bilmiyor... Abdullah Avcı'nın gelişiyle savunmayı toparlayan Trabzonspor, hücumdaki problemlerinin bir kısmını takım içinden çözecek, ayrıca transferle de güçlenecek. Bordo-mavililerin gözdesi AEK forması giyen Marko Livaja. Hırvat futbolcu için izlenecek yol haritası da belirlendi. Abdullah Avcı ve ekibinin de onay verdiği 27 yaşındaki futbolcu için yönetim kolları sıvıyor. İlk plan işi devre arasında bitirmek.



RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK

Bordo-mavililer, Marko Livaja'yı Ocak ayında kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başlıyor. Karadeniz ekibinin transfer komitesi Hırvat hücum oyuncusu için kulübü AEK ile masaya oturacak. Düşük bir bonservis bedeline işi çözmeyi planlıyorlar. 27 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanacak. Eğer iş devre arası transferinde bitmezse yönetim Livaja'nın kontratı sezon sonu biteceği için masadan kalkmayacak. Yaz transfer dönemi için pazarlıklarını sürdürecek.

MENAJERİ DOĞRULADI

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Marko Livaja konusunda menajerinden de olumlu haberler geldi. Hırvat futbolcunun menajeri, Karadeniz ekibinin ilgisini doğrularken, 27 yaşındaki forvetin de kariyerinde bir sıçrama yapmak istediğini kaydetti.



HÜCUMDA ÇOK ETKİLİ

Marko Livaja hücum hattında farklı yerlerde oynayabiliyor. Ana mevkisi forvet olan Hırvat yıldız, 10 numarada da görev yapabiliyor. Bu sezon AEK forması ile 13 maça çıktı. 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 5 gole direkt etkisi oldu.



ÖZELLİKLERİ

İlk kontrol: Top tekniği yüksek. Meşin yuvarlağı iyi kontrol edip kendine basit gol şansı hazırlıyor.

Teknik: Hırvat futbolcu ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Top saklama ve pas becerisi yüksek.

Denge: Bir golcüde olması gereken en önemli özelliklerden. Sağlam ve etkinliğini artırıyor.

Güvenilir: Her teknik adamın istediği bir forvet tipi. Gel-giti yok. Sahada ne vereceği hep belli.

Yırtıcı: Ceza sahası içinde hırslı bir yapısı var. Topu ayağına beklemiyor. Gol için mücadele ediyor