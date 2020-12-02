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Trabzonsporlu Flavio'dan açıklama geldi: Hedef yukarılara tırmanmak

'un başarılı orta saha futbolcusu Brezilyalı Flavio ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Üst üste alınan iki galibiyet ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Şimdi hedefimiz üst sıralara çıkmak" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:53
Trabzonsporlu Flavio'dan açıklama geldi: Hedef yukarılara tırmanmak

'e kötü bir başlangıç yapan , 'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 2 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Yükselişini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Flavio ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMAYI TOPARLADIK"

Gol yemememiz gerektiğini biliyorduk. Son iki maçta başardığımız şey buydu. Savunmayı toparladık. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız. Çünkü skoru sıfırda tuttuğunuzda her zaman zafere bir adım daha yakın olursunuz.

Biz Trabzonspor'uz, niyetimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk mücadelesinde olmak... Ayaklarımızı yere basmak zorundayız. Hala ligin başındayız ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz.

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