Nwakaeme'ye terapi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bu sezon geride kalan 10 haftada 8 defa şans buldu. 3 gol kaydederken, 1 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızdan çok daha fazlası beklenirken teknik direktör Abdullah Avcı da tecrübeli oyuncusuyla bir konuşma yaptı. Deneyimli hoca "Bu takımın senin yeteneklerine ihtiyacı var. Tek başına maç alabilecek büyük bir oyuncusun. Benim de sana güvenim tam" ifadelerini kullanarak 31 yaşındaki futbolcuya olan güvenini belirtti. Nwakaeme'nin de bu sözlere teşekkür ederek saha içinde çok daha fazlasını yapma sözü verdiği kaydedildi. Avcı, Nwakaeme'den hücumda daha fazla sorumluluk almasını istiyor.