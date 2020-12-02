Altyapı merkezi 2021’de açılıyor

Akyazı , Trabzon'un futbol merkezi oldu. Şenol Güneş Stadı'nın yanında yapılan altyapı tesislerinde inşaatın sonuna gelindi. Daha önce A Takım için düşünülen saha ve tesisler bordomavili yönetim tarafından tamamen altyapıya tahsis edildi. 2021 yılının başında hizmete girecek tesisler görenleri etkiliyor.



TESİSİN ÖZELLİKLERİ

6 bin 665 metre kare alana kurulu.

108 yataklı sporcu odaları var.

İçinde restorant, kafe, konferans, toplantı salonları, antrenör odaları, antrenman salonları, fitness salonu, eğitim ve sağlık merkezlerini barındırıyor.

Basket sahaları, tenis kortları da var.

Yüzde 80'i sponsorlar, yüzde 20'si kulüp tarafından yapıldı.