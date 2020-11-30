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Trabzonspor'da kasaya sıcak para geliyor! 15 milyon TL...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu () arasındaki ödeme anlaşmazlığının giderilmesinin ardından, kulüplere verilecek pay hesaba yatırıldı. Trabzonspor da bu paradan 15 milyon TL alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:18
Trabzonspor'da kasaya sıcak para geliyor! 15 milyon TL...

Trabzonspor'a 15 milyon TL'lik sıcak para müjdesi geldi. Bilindiği gibi ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödemeler konusunda anlaşmalık yaşanıyordu ancak yayıncı kuruluş ile sorunların çözülmesinin ardından gelecek hafta kulüplere para yatırılacağı belirtildi.

beIN Sports'un federasyona, kulüplere verilmek üzere 200 milyon TL yatırdığı öğrenildi. Pay dağılımına göre ekibi 15 milyon TL alacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor, üst üste 2 maçından da galip ayrılmıştı.

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