Trabzonspor'da Egemen Korkmaz farkı!

Fırtına’nın kaleyi kapatmasında Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz’ın payı da çok büyük. Deneyimlerini takıma aktarıyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:55Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı iken Abdullah Avcı'nın gelişiyle Karadeniz ekibi bir anda kalesini kapattı. Bunda deneyimli hocanın, usta taktiklerinin yanı sıra 2008-2011 yılları arasında bordo-mavili formayı terleten Egemen Korkmaz'ın da payı büyük. Avcı'nın yardımcısı olan eski stoper, göreve gelir gelmez savunma oyuncularıyla sık sık konuşuyor. Onlara hamle zamanlaması, pozisyon alma, takım boyunu kısaltma konularında tecrübelerini aktarıyor. Oynadığı dönemde savaşçı kimliğiyle bilinen Korkmaz'ın bu deneyimlerini paylaşması Avcı'nın da problemi çözmede işine çok yarıyor.