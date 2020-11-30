Haberler Trabzonspor Afobe minik kızını andı

Afobe minik kızını andı

Forvet oyuncusu geçen yıl büyük bir acı yaşamıştı. Başarılı golcü küçük kızı Amora'yı kaybetmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Afobe minik kızını andı
Forvet oyuncusu geçen yıl büyük bir acı yaşamıştı. Başarılı golcü küçük kızı Amora'yı kaybetmişti. 27 yaşındaki Kongolu oyuncu dün İnstagram'da kızı ile fotoğrafını paylaşarak "Baban seni çok seviyor ve hala her gün seni düşünüyor" yazdı. Taraftarlar da Afobe'ye destek mesajları attı.
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