Afobe minik kızını andı

Forvet oyuncusu Benik Afobe geçen yıl büyük bir acı yaşamıştı. Başarılı golcü küçük kızı Amora'yı kaybetmişti.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Forvet oyuncusu Benik Afobe geçen yıl büyük bir acı yaşamıştı. Başarılı golcü küçük kızı Amora'yı kaybetmişti. 27 yaşındaki Kongolu oyuncu dün İnstagram'da kızı ile fotoğrafını paylaşarak "Baban seni çok seviyor ve hala her gün seni düşünüyor" yazdı. Taraftarlar da Afobe'ye destek mesajları attı.