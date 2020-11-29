Trabzonsporlu Benik Afobe kaybettiği kızı Amora'yı duygusal bir paylaşımla andı

Trabzonspor'un Kongolu futbolcusu Benik Afobe, geçtiğimiz yıl Bristol City forması giydiği dönemde 2 yaşındaki kızı Amora'yı enfeksiyon nedeniyle kaybetmişti.

Kongolu golcü, minik kızının vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, küçük kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

1 yıl önce bugün bebeğimiz Amora cennete gitti. Son derece zor bir yıl olmasına rağmen desteğiniz inanılmazdı. Bu nedenle hepinize teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bu hala bizim için çok zor, bazı günler diğerinden daha ağır ama Tanrı bize güç vermeye devam etsin...Yeniden Mori ile buluşana kadar; baban seni çok seviyor ve hala her gün seni düşünüyor.



