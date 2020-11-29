Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor ‘beyaz sayfa’ açtı

Bordo-mavililer, Eddie Newton ve Abdullah Avcı ile adeta gece-gündüzü yaşadı. İngiliz hocanın yönetiminde Karadeniz temsilcisi 8 haftada sadece 6 puan almış, ligin en fazla gol yiyen takımıydı ve küme düşme hattına kadar gerilemişti. Yönetim net bir karar vererek Newton ile yollarını ayırdı ve takımın başında Süper Lig'in analiz uzmanı, usta taktisyeni Abdullah Avcı'yı getirdi. 'Sabır hocası' olarak bilinen Avcı'dan kimse bu kadar çabuk bir değişim beklemiyordu. Ancak başarılı hoca, tecrübesini konuşturdu.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'u devralır almaz önceliği savunmaya verdi. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Fırtına'nın ana sorununu çözmek isteyen deneyimli hoca, antrenmanlarda her oyuncusunun durması gereken pozisyonları onlara ezberletti. Hata oldukça tekrarlattı. Savunmasında büyük gedikler veren Karadeniz ekibi, Avcı sonrası sahaya doğru yayılarak rakiplere boşluk bırakmadı. 2 maçtır gol yemedi. Hücumda bulduğu 1'er golle 6 puan aldı. Avcı geminin burnunu zirveye çevirdi.

ÜST ÜSTE 2 MAÇ GOL YEMEDİ

Trabzonspor son olarak 24 hafta önce art arda 2 maçta gol yememişti. Alanyaspor'u 1-0, Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçın ardından üst üste 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. Avcı ile rakipleri durdurdular.57 GÜ

57 GÜN SONRA KAZANDI

Fırtına, Abdullah Avcı gelene kadar ligde 57 gündür 3 puanı bir arada göremiyordu. Her haftayı hüsranla kapatan takım gitti, art arda kazanan takım geldi. Trabzon, Avcı ile çıktığı ilk Erzurum maçından galip ayrılıp kötü gidişe son verdi.

124 GÜN SONRA 3 PUAN

Bordo-mavililer deplasman maçlarında da büyük sıkıntı yaşıyordu. En son Ankaragücü'nü mağlup eden Karadeniz ekibi dış sahada kazanamama hasretine son verdi. Bu sezon 5. deplasman maçında ilk galibiyetini A.Gücü'nü yenerek aldı.

ART ARDA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, ciddi biçimde seri yakalamada da sorun çekiyordu. Abdullah Avcı'nın ilk maçında BB Erzurumspor'u mağlup eden Karadeniz Fırtınası, deplasmanda da Ankaragücü'nü devirince bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.

İSTANBUL'A DÖNDÜ AİLESİNİ GETİRECEK

Ankaragücü maçının ardından Abdullah Avcı takımla birlikte Trabzon'a dönmedi, İstanbul'a gitti. Bir süredir otelde kalan deneyimli hoca ailesini de Trabzon'a getirecek ve yeni villasına taşınacak.