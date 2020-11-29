2 haftada Newton’ı yakaladı

Karadeniz temsilcisi sezona Eddie Newton ile başlamış, 8 haftada 6 puan toplayabilmişti. Kan değişikliği işe yaradı. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren bordo-mavililer, Newton'ın 8 haftada aldığı puanı 2 maçta hanesine yazdırdı. Avcı 2 haftada 6 puan alarak Karadeni Fırtınası'na umut oldu.

PAZARTESİYE KADAR İZİNLİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaparak büyük moral buldu. Deneyimli çalıştırıcı da oyuncularına ödül olarak 2 gün izin verdi. Karadeniz ekibinin futbolcuları pazartesi gününe kadar izinliler. Hafta başında Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarının startını verecekler.

ÖZEL İDMAN

Abdullah Avcı öğrencilerine 2 gün izin verdi ancak yine de onları boş bırakmayacak. Usta çalıştırıcı, futbolcularına 'ev ödevi' verdi. Bordo-mavili oyuncular ritim kaybetmemek için evlerinde kendilerine verilen bu programı uygulayacaklar.