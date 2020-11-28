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yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

, 'in 10. haftasında konuk olduğu 'nü 1-0 mağlup ederken, karşılaşma yerel basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, yönetiminde 2'de 2 yapan bordo-mavili takım hakkında övgü dolu manşetler attı. İşte Trabzon yerel basınında Ankaragücü galibiyetinin yankıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:23
Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

'in 10. haftasında 'nü 1-0 mağlup eden , yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Eddie Newton yönetiminde sezona başlayan ancak ilk 8 haftada 6 puan toplayarak alt sıraları gören 'da yeni 'nın göreve başlamasıyla yükselişe geçildi.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftada topladığı puana ulaşırken, bu sezonun da ilk galibiyet serisini yakaladı.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

GOL YEMEME SERİSİ

ayrıca ligde 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun 11 ve 12'nci haftalarında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile MKE maçlarının ardından önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından da karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

YEREL GAZETELER: TEKER TEKER AVLIYORUZ

Yerel gazeteler, 'in 10'uncu haftasında 'un deplasmanında 1-0 kazandığı maçın ardından, "Rakipleri teker teker Avlıyoruz" yorumlarını yaptı.

İşte yerel basında öne çıkan yorumlar:

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Karadeniz Gazetesi: "Teker teker Avlıyoruz", ", 'nü Lewis Baker'ın muhteşem firikik golüyle devirdi, yönetiminde ikinci maçını da kazandı".

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Sonnokta Gazetesi: "Rakipleri tek tek Avlıyoruz", "Erzurumspor'un ardından 'nü de tek golle geçtik".

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Taka Gazetesi, "'um senin yerin zirvelerdir!", ", 'un süzgece dönen savunmasını toparladı, iki maçta 6 puanla birlikte 'biz de varız' dedi".

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Kuzey Ekspres Gazetesi: "Fırtına deplasmanda galip", "Bordo-mavililer üst üste ikinci galibiyetini MKE karşısında aldı".

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Günebakış Gazetesi: "Strese devam", " kötü bir karşısında duran topla kazandığı golle sevindi".

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