Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Eddie Newton yönetiminde sezona başlayan ancak ilk 8 haftada 6 puan toplayarak alt sıraları gören Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yükselişe geçildi.
Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftada topladığı puana ulaşırken, bu sezonun da ilk galibiyet serisini yakaladı.
GOL YEMEME SERİSİ
Trabzonspor ayrıca ligde 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun 11 ve 12'nci haftalarında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü maçlarının ardından önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından da MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.
YEREL GAZETELER: TEKER TEKER AVLIYORUZ
Yerel gazeteler, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor'un Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazandığı maçın ardından, "Rakipleri teker teker Avlıyoruz" yorumlarını yaptı.
İşte yerel basında öne çıkan yorumlar:
Karadeniz Gazetesi: "Teker teker Avlıyoruz", "Trabzonspor, Ankaragücü'nü Lewis Baker'ın muhteşem firikik golüyle devirdi, Abdullah Avcı yönetiminde ikinci maçını da kazandı".
Sonnokta Gazetesi: "Rakipleri tek tek Avlıyoruz", "Erzurumspor'un ardından Ankaragücü'nü de tek golle geçtik".
Taka Gazetesi, "Trabzon'um senin yerin zirvelerdir!", "Abdullah Avcı, Trabzonspor'un süzgece dönen savunmasını toparladı, iki maçta 6 puanla birlikte 'biz de varız' dedi".
Kuzey Ekspres Gazetesi: "Fırtına deplasmanda galip", "Bordo-mavililer üst üste ikinci galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı".
Günebakış Gazetesi: "Strese devam", "Trabzonspor kötü bir Ankaragücü karşısında duran topla kazandığı golle sevindi".