Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu! "Teker teker avlıyoruz"

Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftada topladığı puana ulaşırken, bu sezonun da ilk galibiyet serisini yakaladı.

GOL YEMEME SERİSİ

Trabzonspor ayrıca ligde 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun 11 ve 12'nci haftalarında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü maçlarının ardından önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından da MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.