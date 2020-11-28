Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolseverler mükemmel bir gol izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen Lewis Baker topa müthiş bir falso ile vurdu.

Başkent temsilcisinin kalecisi Ricardo tüm çabasıyla topu kurtarmaya çalıştı ancak İngiliz yıldız 'örümcek ağlarını' temizledi. Takım arkadaşları harika gol için Lewis Baker'ı tebrik ettiler.

Lewis Baker bu sezon daha önce de frikikleri kullanmış ancak bir türlü ağlarla buluşturamamıştı. Bu kez muhteşem vuruşuyla bu şanssızlığını kırdı.

BU SEZON İLK GOLÜ

Daha önce Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk golünü Ankaragücü'ne atmış oldu.

Gol sonrası Baker'ın keyfi bir hayli yerine geldi. Çok daha keyifli bir futbol oynamaya başladı.

HASRETİ SONA ERDİ

Lewis Baker kariyerindeki son frikik golünü 15 Ekim 2016'da Vitesse'de oynarken kaydetmişti.