Haberler Trabzonspor Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

'un sezon başında 'den kiraladığı , Ankaragücü karşısında attığı müthiş frikik golüyle takımını zafere taşıdı. Maçın yıldızı olan İngiliz futbolcu, attığı bu golle kariyerinde 4 yıl sonra bi ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

'un Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolseverler mükemmel bir gol izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen topa müthiş bir falso ile vurdu.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

Başkent temsilcisinin kalecisi Ricardo tüm çabasıyla topu kurtarmaya çalıştı ancak İngiliz yıldız 'örümcek ağlarını' temizledi. Takım arkadaşları harika gol için 'ı tebrik ettiler.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

bu sezon daha önce de frikikleri kullanmış ancak bir türlü ağlarla buluşturamamıştı. Bu kez muhteşem vuruşuyla bu şanssızlığını kırdı.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

BU SEZON İLK GOLÜ
Daha önce Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk golünü Ankaragücü'ne atmış oldu.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

Gol sonrası Baker'ın keyfi bir hayli yerine geldi. Çok daha keyifli bir futbol oynamaya başladı.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

HASRETİ SONA ERDİ
kariyerindeki son frikik golünü 15 Ekim 2016'da Vitesse'de oynarken kaydetmişti.

Lewis Baker Abdullah Avcı'yla hayat buldu! 4 yıl sonra ilk kez...

AZ Alkmaar ağlarını sarsan İngiliz yıldızın 4 yıl süren serbest vuruştan gol hasreti Ankaragücü karşısında sona erdi.

BİZE ULAŞIN