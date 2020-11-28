Deplasman kabusu bitti

Teknik direktör Abdullah Avcı ile bambaşka bir kimliğe bürünen ve yükselişe geçen Trabzon, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Dış sahada 124 gündür kazanamayan Karadeniz devi, A.Gücü'nü mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretine son verdi. En son deplasmanda geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada galibiyet alamamıştı. Trabzonspor, bu sezon 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 6 puan yazdırdı.

SIRADA SİVASSPOR VAR

Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki maçta Erzurumspor ve MKE A.Gücü'nü yenen Karadeniz devi ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu. Bordo-mavililer, 15. haftada oynayacağı Galatasaray maçına kadar olan süreçte Sivasspor, Kayserispor (D), Çaykur Rizespor ve Hatayspor (D) ile karşı karşıya gelecek. Hedef bu süreci kayıpsız atlatabilmek.