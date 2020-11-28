Haberler Trabzonspor Deplasman kabusu bitti

Deplasman kabusu bitti

ile bambaşka bir kimliğe bürünen ve yükselişe geçen , ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Fırtına bu sezon dış sahada ilk kez galibiyet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Deplasman kabusu bitti

ile bambaşka bir kimliğe bürünen ve yükselişe geçen , ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Dış sahada 124 gündür kazanamayan devi, A.Gücü'nü mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretine son verdi. En son deplasmanda geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada galibiyet alamamıştı. , bu sezon 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 6 puan yazdırdı.

SIRADA SİVASSPOR VAR
Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki maçta Erzurumspor ve MKE A.Gücü'nü yenen Karadeniz devi ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu. Bordo-mavililer, 15. haftada oynayacağı maçına kadar olan süreçte , Kayserispor (D), ve Hatayspor (D) ile karşı karşıya gelecek. Hedef bu süreci kayıpsız atlatabilmek.

BİZE ULAŞIN