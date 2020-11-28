Avcı geldi kale kapandı

Deneyimli çalıştırıcı öncelikle savunmayı toparlamaları gerektiğini söylemişti. Dokunuşları işe yaradı. Fırtına, Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u 1-0 yenmişti. Dün de A.Gücü'nü aynı skorla devirdi. Trabzon, Kasım 2019'dan sonra ilk defa ligde iki maç üst üste gol yemedi.

MARLON HATASIZDI

Trabzonspor'un sol beki Marlon, Abdullah Avcı öncesinde çok eleştiriliyordu. Brezilyalı oyuncu, yeni teknik adam ile kendini buldu. Hücumda beklenilen etkiyi gösteremese de savunmada hiç hata yapmadı. Orkan ve Alper Potuk ile tehlikeli gelen Ankaragücü'ne bu alandan hiç şans tanımadı. Abdullah Avcı'dan maç sonunda alkışı aldı.