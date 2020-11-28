Haberler Trabzonspor Avcı geldi kale kapandı

Avcı geldi kale kapandı

, göreve geldiğinde kalesinde 15 gol görmüştü. Ligin en fazla gol yiyen takımıydı. Abdullah Avcı'nın dokunuşularıyla kale kapandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:07 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Avcı geldi kale kapandı

Deneyimli çalıştırıcı öncelikle savunmayı toparlamaları gerektiğini söylemişti. Dokunuşları işe yaradı. Fırtına, Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u 1-0 yenmişti. Dün de A.Gücü'nü aynı skorla devirdi. Trabzon, Kasım 2019'dan sonra ilk defa ligde iki maç üst üste gol yemedi.

MARLON HATASIZDI
'un sol beki Marlon, öncesinde çok eleştiriliyordu. Brezilyalı oyuncu, yeni teknik adam ile kendini buldu. Hücumda beklenilen etkiyi gösteremese de savunmada hiç hata yapmadı. Orkan ve ile tehlikeli gelen Ankaragücü'ne bu alandan hiç şans tanımadı. Abdullah Avcı'dan maç sonunda alkışı aldı.

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