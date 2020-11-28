Avcı etkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor'u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, dün de deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı. BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini devirerek hem yükselişini sürdürdü hem de bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan zaferle ayrılmış oldu.

YENİDEN UMUTLANDILAR

45+1'de muhteşem bir frikik golü ile Karadeniz devine üç puanı getiren Baker, bordo-mavili forma ile gol siftahı yaptı. Bu galibiyetle 12 puana yükselen Trabzonspor, zirve yürüşüne devam etti. Sezona istediği gibi başlayamayan Fırtına, ark arda aldığı iki galibiyetle şampiyonluk yolunda taraftarını yeniden umutlandırdı. Bu arada Ankaragücü, 8. hafta sonunda da maç kazanamış oldu.

GOL ATACAK ÇOK FUTBOLCU VAR

Bordo-mavililerin stoperi Hugo, maç sonrası şunları söyledi: "Gol yemememiz çok önemliydi. Bu sadece savunmanın değil, tüm takımın başarısı. Takımımızın tamamının iyi savunma yaptığını görüyoruz. Zaten ileride gol atabilecek oyuncularımız kadromuzda var."

STOPERİN KRALI VİTOR HUGO

Senelerdir savunmada sıkıntı çeken Trabzonspor'a Vitor Hugo ilaç oldu. Ligde en az 5 maça çıkan stoperler dikkate alındığında Vitor Hugo, hava topu kazanma (4.5) ve topu uzaklaştırma (5.6) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız dün de çok önemli işler yaptı.

PEREİRA İLK KEZ ATILDI

SAĞ bek Pereira kırmızı kart gördü. 90. dakikada hakeme itiraz eden 36 yaşındaki savunmacı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu kart Portekizli futbolcunun Süper Lig'deki ilk kırmızı kart oldu.

10 YILLIK GELENEK SÜRDÜ

Karadeniz devi, A.Gücü'ne 10 yıldır kaybetmiyor. Rakibinden son yenilgisini 1 Mayıs 2010'da deplasmanda 1-0'lık skorla alan bordo-mavililer, daha sonraki 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.ştırma (5.6) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız dün de çok önemli işler yaptı.