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Ankaragücü maçı CANLI

'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Fırtına, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. beIN Sports'tan canlı izleyebileceğiniz karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 19:26
Ankaragücü Trabzonspor maçı CANLI

'de 10. hafta heyecanı - maçıyla başladı.

Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.


ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

MAÇTAN NOTLAR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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