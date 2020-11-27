"Alışkanlık kazanmak zorundayız"

Teknik direktörAbdullah Avcı, Ankaragücü maçında da kazanmak zorunda olduklarını ve bunu alışkanlık haline getireceklerini söyledi. Tecrübeli hoca, hafta başından itibaren gördükleri eksiklikleri giderme noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bizim sorunlarımızı çözmemiz için yapmamız gereken tek şey çalışmak. Çünkü takım savunması sistemini oturtmamız gerekiyor ve bu daha çok birlikte antrenman yapmaktan geçiyor. Lig devam ediyor ve bir kazanma alışkanlığı da yakalamak zorundayız. İlk maçımızda aldığımız galibiyet bize moral ve hırs verdi. Şimdi bunu daha iyi bir noktaya getirmek için yeniden galip gelmek zorundayız. Bunu oyuncularımla paylaştım ve onlar da ne yapmaları gerektiğini biliyor" dedi