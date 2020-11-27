Afobe'ya yakın markaj

Süper Lig'de 3 maçtır gole hasret kalan Afobe'yi teknik direktör Abdullah Avcı yakın markaja aldı. Malatyaspor (2) ve F.Bahçe'ye (1) gol atan Kongolu forvet, Erzurum sınavında pozisyonlardan yararlanamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu ile idmanlarda özel ilgilenen Avcı'nın "Takım olarak kalitemizi sahaya yansıttığımızda bu durum senin performansına da olumlu yansıyacaktır. Mücadeleden vazgeçmeden savaşmaya devam et" dediği öğrenildi.



TSYD'YE ZİYARET

Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ongan, İsmail İnan ve İlyas Akçay, yeni hizmete giren TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ile sohbet eden Sürmen, basın ile ilişkilerin toplumun bilgilendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

TRABZONSPOR AŞKI

Diyarbakır'da Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde vatandaşlar koyu Trabzonspor taraftarı. Köyde hemen her ev bordo-maviye bürünürken, vatandaşlar son olarak köy okulunu da bordo-mavi yaptı. Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, "Trabzonspor'un maçının olduğu günlerde ekran başına geçeriz. Köydeki herkes Trabzonspor'u destekliyor. Trabzonspor deyince bizim için akan sular duruyor" diye konuştu.