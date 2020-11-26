Abdülkadir Ömür'e özel terapi

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:58Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Abdülkadir Ömür için artık yeni bir sayfa açılıyor… Yeni teknik ekip, 21 yaşındaki yıldızın hem fiziksel performansını geliştirmek hem de mental olarak da ona katkı yapmak için kolları sıvamış durumda. Abdullah Avcı, Erzurumspor maçı sonrası özel görüştüğü 1.68 boyundaki futbolcuyu, "Sahada özgürsün, yeteneklerini kullanma noktasında asla soru işaretleri oluşmasın. Bu takım senden çok şey bekliyor ve bunları yapacak kaliten var" diyerek motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli hocanın ekibinde bulunan Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel de genç oyuncuyla özel ilgileniyor. Çevikel, saha dışı olaylardan çok etkilendiğini düşünen Ömür'ü, psikolojik olarak çok daha iyi bir noktaya getirmek için özel mesai harcayacak.