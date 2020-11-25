Trabzonspor'da özlenen tablo! Henüz ilk maçta...

Trabzonspor'da başarının yolu takım ruhundan geçecek… Sezona İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile başlayan ancak ilk sekiz haftada sadece bir kez kazanarak büyük bir hayal kırıklığı oluşturan bordo-mavililer, milli maç arasında takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte adeta kendine yeni bir sayfa açtı. Başarıya giden yolda takım ruhunun ve ekip anlayışının en önemli etken olduğunu her fırsatta oyuncularına anlatan başarılı hoca, bu beklentisinin karşılığını da daha ilk maçtan almaya başladı. Büyükşehir Belediye Erzurum maçında oyundan çıkan futbolcuların bile yedek kulübesinde yerlerinde duramadıkları ve sürekli arkadaşlarını motive ettikleri gözlendi.



NWAKAEME ELEŞTİRMİŞTİ

Bu futbolcuların başında da Anthony Nwakaeme geldi. Hatırlanacağı üzere 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, takımın kötü görüntüsü için Newton'a göndermede bulunup, "Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Bunları çözmemiz gerekiyor" demişti. Bu konuda Abdullah Avcı'nın futbolcularla yakından ilgilenmesi, sorunlarını dinlemesinin çok etkili olduğu belirtiliyor. İlk maçında galibiyet alan bordo-mavili çalıştırıcı, sürekli olarak futbolcularla hem takım halinde hem de bire bir görüşmeler yapıyor. 'Birimiz hepimiz için' prensibi ile hareket eden Avcı, takım ruhunun tam yakalanması ile seri galibiyetlerin geleceğine inanıyor.