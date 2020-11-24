Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı

Ligin 3. haftasında Malatyaspor galibiyetinin ardından son 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçta Erzurumspor'u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.



SAHASINDAKİ KÖTÜ SONUÇLARA SON

Özellikle corona virüsü döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, iç saha kabusuna da son verdi. Ligde söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk maçta galip geldi.