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Takıma bir gün izin

devinde cuma günü oynanacak maçı öncesi Avcı, futbolculara bir gün izin verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Takıma bir gün izin

devinde cuma günü oynanacak maçı öncesi Avcı, futbolculara bir gün izin verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

İKİ GRUP HALİNDE ÇALIŞTILAR
Fırtına, BB Erzurumspor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç oynadı.

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