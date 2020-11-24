Takıma bir gün izin

Karadeniz devinde cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Avcı, futbolculara bir gün izin verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.



İKİ GRUP HALİNDE ÇALIŞTILAR

Fırtına, BB Erzurumspor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç oynadı.