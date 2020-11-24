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Trabzonspor'un duvar ustası Vitor !

maçında muhteşem oynayan Vitor , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bordo-mavili taraftarların övgüyle bahsettiği ve "Savunmaya duvar ördü" yorumlarında bulunduğu stoper, övgülere hesabından teşekkür etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'un duvar ustası Vitor Hugo!

, duvar ustası şeklinde montajlanmış halini hesabından paylaşarak, bu yakıştırmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. karşısında bir pozisyonda topu çizgiden çıkartan stoper, ikinci devrede de rakibin yüklendiği anda müthiş mücadele ederek alkışları almıştı. Hugo, maç sonu sosyal medya hesabından, "Bu galibiyet için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Savaştık kazandık. Yoğun yağmur altında çok zorlu bir oyun oldu. Ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi dinleneceğiz ardından cuma günkü maça hazırlanacağız" diye konuştu.

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