Karadeniz devinin büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayan Brezilyalı savunmacı dün inanılmaz bir top çıkardı. 20. dakikada Novikovas'ın köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumrukladı, seken topu tamamlayan Mina'nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kornere gönderdi. Alanya maçında 9 hava topu alarak rekor kıran 29 yaşındaki stoper kulübü Palmeiras'ta da pas yüzdesi (92.5) en yüksek isimdi.
Vitor Hugo çizgiden aldı!
Karadeniz devinin büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayan Brezilyalı savunmacı dün inanılmaz bir top çıkardı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50