Vitor Hugo çizgiden aldı!

Karadeniz devinin büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayan Brezilyalı savunmacı dün inanılmaz bir top çıkardı. 20. dakikada Novikovas'ın köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumrukladı, seken topu tamamlayan Mina'nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kornere gönderdi. Alanya maçında 9 hava topu alarak rekor kıran 29 yaşındaki stoper kulübü Palmeiras'ta da pas yüzdesi (92.5) en yüksek isimdi.