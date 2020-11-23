Tolga Zengin'den Trabzonspor yorumu! "En büyük sıkıntı orta sahada"

Eski futbolcu Tolga Zengin, Süper Lig'in 9. haftasındaki BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı öncesi yayın kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'un çok gol yemesinin en büyük nedeninin orta saha olduğunu vurgulayan Zengin, "Abdullah Hoca'nın yaptığı açıklamada takım savunmasına önem vereceğini söylemişti. Geçen sene de iyi hücum yapan takım vardı ama çok pozisyon veren takım vardı. Ondan dolayı maçları zevkli geçiyordu. Bu sene attığından çok yiyen Trabzonspor var. Trabzonspor, orta sahada Baker'den istediği verimi alamadı henüz. İyi bir defans dörtlüsü diyebiliriz. Orta sahanın müdahalesi olmadan, bütün hücumları defans bölgesine bırakırsanız, çok fazla defans dörtlüsünün yapacağı bir şey kalamayabilir. Bugün ki orta sahaya baktığımızda Abdülkadir Parmak ve Baker'in ofansiften ziyade, defansın anlamda Trabzonspor'un takım savunması için en belirgin nokta olacak" ifadelerini kullandı.