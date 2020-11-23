Sörloth’a eleştiri

20 milyon euro'ya RB Leipzig'e satılan Alexander Sörloth'un performansı tartışılıyor. Teknik direktör Nagelsman, 8 maçta golle tanışamayan Norveçli için, "Yeni transferler iyi ancak atmaları gereken birkaç adım daha var. Onları 14, 15 ya da 16. oyuncumuz olsunlar diye getirmedik" dedi. Alman basını da vergilerle yıllık 5 milyon euro'luk kontratı olan Sörloth'un hala gol atamamasını eleştirdi.