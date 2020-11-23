Kazanmak önemliydi

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçını kazanan Abdullah Avcı daha iyi olacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Golü bulduk ve arkasından kaçırdığımız pozisyon var. İkinci yarı saha şartları ağırlaştı, rakip üstümüze geldi. Duran toplarda problem yaşadık. Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak" dedi.

HAFTA HAFTA GİDECEĞİZ

Geldikleri günden beri takım savunması üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Avcı şöyle devam etti. "Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli. Eksiklerimiz var. Daha çok yol almamız gereken zaman var. Kazanırken dersler çıkarmaya bakacağız. Yukarısı aşağısı değil. Hafta hafta gideceğiz. Devre arası kazandıklarımıza bakarak yol haritasını belirleyeceğiz."

307 GÜN SONRA KULÜBEDE

Abdullah Avcı, 19 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Sivasspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından yeşil sahalara veda etmişti. Deneyimli hoca dün Erzurumspor BŞB karşısında 307 gün sonra yeniden kulübede yer aldı.

157. GALİBİYET

Süper Lig'de 334. maçına çıkan Abdullah Avcı, 157. galibiyetini elde etti. Tecrübeli hoca, daha önce çalıştırdığı Başakşehir ve Beşiktaş takımları ile Süper Lig'de 333 maçta 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet almıştı. 553 puan toplayan Avcı, 1.66 puan ortalaması yakaladı.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Abdullah Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca; Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny'in yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye görev verdi.

AVCI SIKI ÇALIŞTIRIYOR

Trabzon'da Afobe'nin yerine 2. yarıda oyuna giren Flavio, Abdullah Avcı'nın takımı çok iyi çalıştırdığını söyledi: "Çok sağlam antrenmanlar yaptık. Hocamızın kafasındaki sistemi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi bir takımımız var. Ancak geride bazı sıkıntılarımız var. Hocamız bu konuda çalışmalar yaptırdı."