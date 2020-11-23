Haberler Trabzonspor Kara boğa Caleb Ekuban! Abdullah Avcı'dan formayı istedi ve golünü attı | Son dakika Trabzonspor haberleri

Kara boğa Caleb ! 'dan formayı istedi ve golünü attı | Son dakika haberleri

Salı günü Takımı ile maça çıkan 29 yaşındaki forvet Caleb , perşembe günü ’a indi ve dün Erzurumspor filelerini sarstı. Ekuban bu sezon gol siftahı yaptı. | Son dakika haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Kara boğa Caleb Ekuban! Abdullah Avcı'dan formayı istedi ve golünü attı | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de bu sezon ilk 8 haftada yalnızca bir galibiyet alabilen ve tarihin en kötü başlangıçlarından birine imza atan , kötü gidişata 'dur' dedi. 'u 1-0 mağlup eden Fırtına'yı coşturdu. Lige verilen arada Takımı'na giden ve salı günü çıktığı maçta 67 dakika sahada kalan 26 yaşındaki santrfor, yorucu bir yolcuğun ardından perşembe günü 'a ayak bastı.

FORMA GİYMEK İSTEDİ

Arkadaşlarından 10 gün uzak kalmasına rağmen 'nın sistemine hemen ayak uyduran Ekuban, hocasından forma istedi ve sahaya çıktı. devinin galibiyet golünü atan 1.82 boyundaki forvet, üç puanın baş kahramanı oldu. Ligde sakatlığı ve Covid testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.

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