Kara boğa Caleb Ekuban! Abdullah Avcı'dan formayı istedi ve golünü attı | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de bu sezon ilk 8 haftada yalnızca bir galibiyet alabilen ve tarihin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, kötü gidişata 'dur' dedi. Erzurum'u 1-0 mağlup eden Fırtına'yı Ekuban coşturdu. Lige verilen arada Gana Milli Takımı'na giden ve salı günü çıktığı maçta 67 dakika sahada kalan 26 yaşındaki santrfor, yorucu bir yolcuğun ardından perşembe günü Trabzon'a ayak bastı.

FORMA GİYMEK İSTEDİ

Arkadaşlarından 10 gün uzak kalmasına rağmen Abdullah Avcı'nın sistemine hemen ayak uyduran Ekuban, hocasından forma istedi ve sahaya çıktı. Karadeniz devinin galibiyet golünü atan 1.82 boyundaki forvet, üç puanın baş kahramanı oldu. Ligde sakatlığı ve Covid testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.