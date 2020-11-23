İptal kararı doğru

Maçın 39. dakikasında BB Erzurumspor'un attığı gol VAR incelemesi sonrası iptap edildi. Novikovas'ın köşe vuruşuna Gomes kafayı vurdu, ardından altıpasta topu tamamlayan Mina ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinde Mina'nın sol bek Marlon'a faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz oldu. Erzurumlular bu karara tepti gösterirken, pozisyonu A Spor'da değerlendiren eski hakem ve yazarımız Erman Toroğlu, "İptal edilen golde Erzurumlu futbolcu, Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vurdu, o ayak da gidip topa vurdu ve gol oldu. Ben ayağımı sokarsam ve bana vurursan, faul yapmış olursun. Dolayısıyla hakem Özdamar'ın kararı kesinlikle doğru " yorumunu yaptı.