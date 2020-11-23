Haberler Trabzonspor 57 gün sonra kazandı

57 gün sonra kazandı

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Fırtına, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini giderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
57 gün sonra kazandı

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Fırtına, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini giderdi. 26 Eylül'de ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden ekibi, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelememişti.

ARTIK SERİ PEŞİNDE

Avcı ile ilk galibiyetini alan Fırtına seri peşinde. Karadeniz devi sırasıyla MKE A.Gücü, , , , Hatayspor ve G.Saray ile karşılaşacak.

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