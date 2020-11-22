Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Ocakta güçleneceğiz

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu birçok farklı konuya değindi. Ağaoğlu "Abdullah Avcı bizim için en doğru isimdi. Trabzonspor'u en az bizim kadar bilen biri. Deneyimli, tecrübeli, ufku açık biri. Ondan şampiyonluklar, kupalar bekliyoruz" dedi. "Trabzonspor zirve takımıdır ve zirvede rüzgar her zaman sert esen" diyen Ağaoğlu "Abdullah Avcı kafamızdaki modele uyuyor. Takımın eksiklerini bize söyledi. Aralık ayına kadar böyle gideceği. Devre arası yapacağımız takviyelerle daha da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.



HAKSIZLIĞI ENGELLER

Başkan Ağaoğlu son günlerin popüler konusu 'hükmen mağlubiyet' hakkında da konuştu. Ağaoğlu "Ertelenen bir maçı Şubat'ta oynamak istemem. Fikstür yoğun. Herkes için haksızlık olur" dedi.



NELER DEDİ?

Avcı gelir gelmez U-19'dan 5 oyuncuyu kadroya aldı.

Pandemi sebebiyle tarihin en problemli dönemini yaşıyoruz.

Gelirlerimiz geçmiş yıllara göre yüzde 50 azaldı.

Camia olarak Avcı'ya sabır göstermemiz gerekiyor.

Ligin tamamlanmasıyla ilgili karar şimdiden verilmeli.

Yusuf Yazıcı ve Sörloth biz istemezsek başka takıma gidemez.