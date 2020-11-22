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Erzurumspor maçı CANLI

'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Yeni hocası yönetiminde ilk maçına çıkan bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Dadaşlar da zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp sürpriz yapmak istiyor. ile BB Erzurumspor'u karşı karşıya getiren kritik mücadelenin CANLI anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:41 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 18:54
Trabzonspor BB Erzurumspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililerin çiçeği burnunda , takımının başında çıktığı ilk maçta taraftarlara 3 puan hediye etmek istiyor. BB Erzurumspor da zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak altı sıralardan kurtulma hesapları yapıyor.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR CANLI


TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, GÖKHAN, KAAN, DONALD, OBERTAN, SISSOKO, RASHAD MUHAMMED, NOVIKOVAS, GOMES

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor.

ABDULLAH AVCI'YLA İLK MAÇ!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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