Trabzonspor BB Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililerin çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının başında çıktığı ilk maçta taraftarlara 3 puan hediye etmek istiyor. BB Erzurumspor da zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak altı sıralardan kurtulma hesapları yapıyor.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR CANLI





TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, GÖKHAN, KAAN, DONALD, OBERTAN, SISSOKO, RASHAD MUHAMMED, NOVIKOVAS, GOMES

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor.

ABDULLAH AVCI'YLA İLK MAÇ!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.