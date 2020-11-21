Bordo-mavililer geride kalan 8 haftada istediği puanları toplayamayınca teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı. Trabzonspor bu dönemde Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi iddialı ekiplerle oynamıştı. Karadeniz temsilcisi şimdi önündeki fikstüre güveniyor. Hedef önündeki 6 maçtan en az 15 puan çıkarmak. Geride kalan 8 haftada tek galibiyet alabilen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile hem oyun kimliğini değiştirmeyi hem de puanları toplamayı hedefliyor.
Fikstüre güveniyor
Beşiktaş, Başakşehir, F.Bahçe, Alanya gibi iddialı ekiplerle oynayan Fırtına fiksüre güveniyor. Hedef 6 maçta 15 puan.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50