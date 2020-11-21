Bordo-mavililer geride kalan 8 haftada istediği puanları toplayamayınca teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı. Trabzonspor bu dönemde Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi iddialı ekiplerle oynamıştı. Karadeniz temsilcisi şimdi önündeki fikstüre güveniyor. Hedef önündeki 6 maçtan en az 15 puan çıkarmak. Geride kalan 8 haftada tek galibiyet alabilen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile hem oyun kimliğini değiştirmeyi hem de puanları toplamayı hedefliyor.