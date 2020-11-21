Haberler Trabzonspor Fikstüre güveniyor

Fikstüre güveniyor

, , F.Bahçe, Alanya gibi iddialı ekiplerle oynayan Fırtına fiksüre güveniyor. Hedef 6 maçta 15 puan.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fikstüre güveniyor

Bordo-mavililer geride kalan 8 haftada istediği puanları toplayamayınca teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı. bu dönemde , Medipol , ve gibi iddialı ekiplerle oynamıştı. temsilcisi şimdi önündeki fikstüre güveniyor. Hedef önündeki 6 maçtan en az 15 puan çıkarmak. Geride kalan 8 haftada tek galibiyet alabilen Trabzonspor, ile hem oyun kimliğini değiştirmeyi hem de puanları toplamayı hedefliyor.

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