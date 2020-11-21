Çalışmaya devam

Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon ve 5'e 2 çalışmalar yapıldı. Antrenman gruplar halinde taktiksel antrenmanla sona erdi.

2 İDMANLA 11 HAZIR

Abdullah Avcı, milli takımlara giden oyuncuların ciddi sakatlık yaşamadan geri dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Abdullah Avcı, milli takımlara giden 7 oyuncusunun dönüşüyle sadece 2 idmanda tüm futbolcularıyla çalışabilecek. Ardından da BB Erzurumspor mücadelesinin 11'ini netleştirecek.

ÇOCUK GÜNÜ KUTLANDI

Bordo-mavili futbolcular, antrenman öncesi Unicef maskeleri takarak Dünya Çocuk Günü'nü kutladılar. Yaptıkları kısa konuşmalarda "Her çocuğun mutlu yaşadığı, yüzünün güldüğü, haklarına ulaştığı bir dünya diliyoruz" ifadelerini kullandılar.