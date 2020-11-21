334. maçı olacak

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki 334. maçına çıkacak. Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında 333 karşılaşmaya çıkan Avcı'nın 156 galibiyet 85 beraberlik ve 92 mağlubiyeti bulunuyor. Söz konusu maçlarda 553 puan topladı. 1.66'lık puan ortalaması elde etti

307 GÜN SONRA SAHALARDA

Abdullah Avcı, 307 gün sonra yeşil sahalara dönüş yapıyor. Deneyimli hoca, BB Erzurumspor maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı ligde son olarak 19 Ocak 2020'de Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde kulübedeydi.

ERZURUM İLE GİTMİŞTİ ERZURUM İLE DÖNÜYOR

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri bir BB Erzurumspor maçı sonrası bitmişti. Deneyimli hoca, siyah-beyazlıların başındayken Türkiye Kupası'nda Dadaşlar'a 3-2 kaybedince yollar ayrılmıştı. Avcı şimdi Trabzonspor'un başında BB Erzurumspor maçıyla kulübeye dönüş yapacak.