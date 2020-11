Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın büyük sınavı! Tek hedefi...

Uzun yıllar Başakşehir'de çalışan ve söz konusu dönemlerde İstanbul ekibini daima zirveye oynatan Avcı, Başakşehir dışında ise A Milli Takım ve Beşiktaş'ta ise beklentileri karşılayamamıştı. Avcı, basın toplantısında "Dingin denizi değil Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim" diyerek zorlu mücadeleye hazır olduğunu dile getirmişti.



TEK HEDEF KAZANMAK

Camiaya umutlu mesajlar veren Avcı, bu doğrultuda çıkacağı ilk sınavdan başarıyla ayrılmak istiyor. Erzurumspor'u her yönüyle analiz eden ve buna göre galibiyet planını hazırlayan bordo-mavili hoca, "Pazar günü Erzurumspor maçını kazanmaktan başkan düşüncemiz yok. Oyuncu grubu da şu an buna odaklanmış vaziyette" dedi.



AVCI İLE SİFTAH VAKTİ

Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek. Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra gülemedi.



FIRTINA SERİ PEŞİNDE

Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yıl sonuna kadar oynayacağı 7 maç takımın ligdeki kaderinde etkili olacak. Avcı ile birlikte yeniden bir çıkış yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurumspor ile seri galibiyetlere başlayarak yukarıya doğru tırmanışa geçmesi camianın en büyük beklentisi olarak görülüyor.



35 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon öne geçtiği 3 maçtan 4 puan çıkaran Fırtına, 5 puanı çimlerde bıraktı. Bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezon da 31 maçta öne geçip 18 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi alarak 30 puandan olmuştu. Takımın iki sezonda öne geçip kaybettiği puanlar 35'e çıktı.



DERBİYLE BİTECEK

Trabzonspor için Süper Lig yeniden başlıyor. İlk 8. haftalık bölümdeki kötü gidişatı sonlandırıp, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, sırasıyla Erzurum, A.Gücü, Sivas, Kayseri, Rize, Hatay ve Galatasaray maçıyla 2020 yılını geride bırakacak.