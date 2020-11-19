Trabzonspor'da yeni sayfa zamanı

İlk 8 haftada sadece bir galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Karadeniz ekibi, milli ara dönüşünde pazar günü 16. sırada bulunan Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Fırtına ardından Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle karşılaşacak. Fırtına bu 4 haftalık süreçte hata yapmadan seri yakalamayı ve rüzgarı arkasına almayı amaçlıyor.



TAM KADRO BEKLENİYOR

Trabzonspor'un milli oyuncuların sorunsuz kente dönmesi halinde BB Erzurumspor maçına tam kadro çıkması bekleniyor. Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ile bu karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün de iyileşmesiyle takımda ciddi bir sakatlık sorunu kalmadığı belirtildi.



HASRET BİTMELİ

Süper Lig'de 48 gündür maç kazanamayan Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam, takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu arttırıcı çalışmaları ön planda tuttu. İlk resmi maçına pazar günü konuk edeceği BB Erzurumspor maçıyla çıkacak Avcı takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.