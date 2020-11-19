Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da yeni sayfa zamanı

'da yeni sayfa zamanı

Milli aradan sonra yola yönetiminde devam edecek 'da artık tek hedef yeniden yarışa ortak olmak. Bunun için de iyi bir seriye ihtiyaç duyan Fırtına'nın puan sıralamasına göre önünde iyi sayılabilecek bir fikstürü var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:29 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da yeni sayfa zamanı

İlk 8 haftada sadece bir galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan ekibi, milli ara dönüşünde pazar günü 16. sırada bulunan Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Fırtına ardından Ankaragücü, ve 'yle karşılaşacak. Fırtına bu 4 haftalık süreçte hata yapmadan seri yakalamayı ve rüzgarı arkasına almayı amaçlıyor.

TAM KADRO BEKLENİYOR
'un milli oyuncuların sorunsuz kente dönmesi halinde Erzurumspor maçına tam kadro çıkması bekleniyor. maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ile bu karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün de iyileşmesiyle takımda ciddi bir sakatlık sorunu kalmadığı belirtildi.

HASRET BİTMELİ
Süper Lig'de 48 gündür maç kazanamayan Fırtına, yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam, takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu arttırıcı çalışmaları ön planda tuttu. İlk resmi maçına pazar günü konuk edeceği BB Erzurumspor maçıyla çıkacak Avcı takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.

BİZE ULAŞIN