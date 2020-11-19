Trabzonspor'da yedekler hırs küpü

Özellikle Plaza, Diabate, Hosseini ve Campi ekstra efor sarf ediyor. Geçen sezon savunmanın vazgeçilmezi Campi, bu dönem üç maçta 244 dakika süre alırken, bir gol ve bir asistle oynadı. Arjantinli oyuncu ligdeki son 4 maçta ise süre almadı. Büyük umutlarla gelen 21 yaşındaki Ekvatorlu forvet Plaza bir maçta sadece dört dakika sahada kalırken, kanat Diabate dört karşılaşmada 105 dakika görev aldı. Diabate sadece bir maçta 11'de forma giydi. Ayrıca Hosseini de bu sezon bir maçta beş dakika sahada kaldı.