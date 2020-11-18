Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan Ferguson ve Klopp örneği

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk kez basının karşısına geçti ve önemli açıklamalar yaptı. Avcı, Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olmak, buraya olan aidiyet hissimi daha çok güçlendiriyor. Trabzonspor tarihinde güzel yerde anılmak istiyorum. 'Trabzon'a gelirken çok sert bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın. Trabzonsporumuzun başarısı için varım. Dingin denize değil, Karadeniz'e çıktım. Arzulu, duygulu, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı izleteceğiz" dedi.

KAYBETMEYI SEVMEYEN BİR TAKIM

Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Trabzonspor yarışmak zorundadır. Kazanma alışkanlığını yakaladığımızda daha pragmatik, geçişleri yapan bir takım olacağız. Mevcuttan maksimal nasıl verim alıyorsun, önce bu. Sonucu aldıktan sonra oyunda zaman zaman değişiklikler yapacağız. Trabzonspor'un sistemini, hücumunu, savunmasını elindeki oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır iştahlı, arzulu çalışıyoruz. Kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı olan ve sahada oyun aklı olan bir takım izlettireceğiz. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer opsiyonlara geçeceğiz. Bunun için iyi çalışıyoruz."

TRABZONSPOR İSMİ BENİ HEYECANLANDIRDI

Hayatım insanlara sevgi, saygı ve çalışma ile geçti. Trabzon'a ne zaman geldiysem bu saygıyı gördüm. Başka şehirlerde de gördüm. Ben işin bu tarafına bakıyorum. % 100 herkes Abdullah Avcı'ya destek veremez. Dünyanın hiçbir yerinde bu olamaz. 'Şampiyonluğu yok, başarısı yok' gibi algılara da düşmemek lazım. Türk futboluna ne kazandırmışım, Türk futbolu bana ne kazandırmış bunlara bakmak lazım. Bu 9 aylık süreçte çalışmadım, beni tekrar bu işe çeviren, heyecanlandıran Trabzonspor'un ismidir, markasıdır.

TRABZON ADAMI UYUTMAZ

Trabzonspor herkese teknik direktörlük teklifi etmez. Bir kere buraya gelmek büyük heyecan yaratıyor. Hem başkana hem yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Antalyaspor değil konu, birçok takımdan teklif aldım ama Trabzonspor'dan teklif aldığınızda heyecandan uyuyamazsınız.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arası transferler için çalışıyoruz şu an. Maçları oynayalım, kazanalım, birkaç hafta sonra resim daha net bir şekilde ortaya çıkacak. İzleme komitesi ile görüşmelerimiz olacak. Önce bir tespit edelim, sonra daha net konuşuruz.

HAKEM ÜZERİNE KONUŞMAK YANLIŞ

Hakemler ile ilgili ben saha içinde kalmayı tercih ediyorum. Bununla ilgili zaten yönetim ve siz basın konuşursunuz. Hakemlik ile ilgili, yönetim ile ilgili işin o tarafına bugüne kadar hiç girmedim. Bir teknik direktörün hakemler üzerinden konuşmasının doğru olmayacağını düşünüyorum. Benim hakemden şikayetçi olduğum gün, futbolcum kötü oyununun arkasına sığınıyor. Oyuncu, 'Nasıl olsa hakem kötüydü' diyor. Ben neden kaybettiğimize odaklanacağım. Gerekirse yönetimimiz işin o tarafına uğraşır.

32 PUAN KAYBETMEK

Öne geçen bir takımın 32 puan kaybetmesini 'takım savunması başarılıydı' diye yorumlayamazsın. Bunun 3'te 1'i olsaydı, Trabzonspor ligi daha farklı bitirebilirdi. Önemli olan beraber savunma yapabilmek. Benim ve Trabzonsporumuzun önceliği maç kazanarak genç oyuncuların önünü açmak. İzleme komitesi ile toplantım olacak. Onların düşüncelerini alacağım. Tespitlerimizi yapıp, onlar üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Hakan'dan da, Cafer'den de tüm genç oyunculardan haberim var.

TRABZON'DAN TEKLİF ALMAK MUTLU EDER

Trabzonspor'dan gelen teklif her teknik direktörü heyecanlandırır. Özkan hoca da bana teklif yapmıştı. Ondan önce de gelmişti. Bu 3. oluyor. Trabzonspor'dan teklif almak her teknik direktörü mutlu eder, haz verir. O zamanlarda şartlar oluşmadı, kısmet bugüneymiş. Kulübün içine girdiğinde Trabzonspor teknik direktörü olduğunu hissettiriyorsun. Camia bunu hissettiriyor. Futbolcularım antrenmanlarda olumlu geri dönüş veriyor ama bunun sonucunu Pazar günü sahada göreceğiz. Fiziksel durumları için Ünal hocaya, Hüseyin hocaya, Newton hocaya hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada bir enkaz almadık.

FERGUSON VE KLOPP ÖRNEĞİ

Ben şimdi size bir sürü örnek verebilirim. Klopp'un ilk şampiyonluğunun ne zaman olduğu, Sir Alex Ferguson'un ne zaman ilk başarısını aldığı hakkında. Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonrasında dünya markası oldular. Ben bu kadar süre istiyor değilim. Burası Trabzonspor. Duygusu, coşkunun yanına aklı sokmaya çalışacağız. Bu desteği uzun süre için değil ama takım adına da bekliyorum.

KARADENİZ'İN FIRTINASINA ÇIKTIM

Trabzonsporumuzun başarısı için buradayım. Dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı fırtınasına çıktım. 6 numara mı, 8 numara mı lazım, buna yaptığımız çalışmaların sonunda karar vereceğiz. Yapmamız gereken, bu hafta itibariyle kazanma alışkanlığına başlamak. Eğer bunu halledersek diğer işlerin daha çabuk ilerleyeceğini düşünüyorum.

UĞURCAN VE ÖMÜR KORUMAM ALTINDA

Bazen teknik konuşacağız, bazen taktik konuşacağız, yeri geldiğinde özel hayat konuşacağız. Uğurcan ve Abdülkadir Ömür beklentim olan oyuncular. Bunlar özel ve potansiyel futbolcular. Lütfen destek olalım. Onlar için de yeni bir zaman, yeni bir yarış, yeni bir fırsat başlıyor. Onları korumam altına aldım. Birlikte başaracağız.

ÖMÜR'ÜN DURUMU İYİ

Abdülkadir Ömür dünden (önceki gün) itibaren takımla beraber çalışıyor, iyi gidiyor. Kendisiyle konuştum, gayet iyi. Bir aksilik olmazsa hafta sonu bizimle olacak. Abdülkadir ilk resmi maçını bana karşı oynamıştı. O gün İstanbul'daki maçta çok hoşuma gitmişti. Gelişerek devam ediyor. Uğurcan'ı da gelmeden önce çok beğeniyordum. Trabzonspor kaynağında böyle futbolcular var, bunu senelerce biliyorum. Her gittiğim takımda Trabzonsporlu takım arkadaşlarım var. Alttan oyuncu çıkartabilirsek bu beni daha mutlu edecek.

FUTBOL İNSANI İYİLEŞTİRİR

Futbolun iyileştirme gücü var. Dünya ve ülkemizin bu kadar sağlık sorunları yaşadığı dönemde belki futbol insanları bu kadar ayakta tutabiliyor. Kovid süreci nasıl gidecek, nasıl şekillenecek onu kestirebilmek şimdi pek mümkün değil. Burası Trabzon, Türkiye ve Avrupa'nın her yerinde 61 numaralı plaka var. Altyapımızdan oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için 5 oyuncu yukarı aldım. Bir hastalık ile karşılaşmamız durumunda takımı hazır tutmamız gerekiyor.

AZ HASARLA GEÇMELİYİZ

Futbol oynanacak, futbolun olması lazım. Biz sağlık ekibi ile organize olarak bu koronavirüsten mümkün olduğunca uzak olmamız gerek. Dünyada ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fransa geçen sene ligini iptal etti, takımı Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Herkesin ilk kez yaşadığı bir durum bu. Sakatlanma istatistikleri, zamanlaması bunların hepsini çalışarak takip edeceğiz. Haftada 3 maç oynayacağımız dönemler olacak. Bu dönemi az sakatlık, az hasar ile geçmek en büyük dileğimiz. Taraftarların olmaması bir eksiklik olacak. Taraftarın varlığı bile oyuncunun koşu temposunu arttırabiliyor. O yüzden Trabzonspor taraftarı bu açıdan çok farklıdır. Yanımızda olmasalar bile desteğini bizlere hissettireceklerini düşünüyorum.

SAVUNMADA SORUN VAR

Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var. Geldiğimiz günden beri bunun üzerine çalıştık. Umuyorum ki bu çalışmalarımız oynayacağımız maçlara da yansıyacak. Önceliğimizi takım savunmamıza aldık, zamanla diğer özelliklerimizi de geliştireceğiz.

FUTBOLCULAR DOĞRU CEVAP VERİYOR

Bazen istatistikler konuşuluyor. Son 5 senede çok puan almışız, bu kadar lider kalmışız, Avrupa'ya A Milli Takım'a yolladığımız oyuncu sayısı... Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bir haftalık süre içinde şunu görüyorum ki futbolcularım antrenmanlarda doğru cevap veriyor. Trabzonspor'a yeni yüzler kazandırmak benim için çok keyifli olacak. Yusuf'u Fransa'da görüyoruz zaten, aynı şekilde Uğurcan'ı, Abdülkadir'i de öyle.

BEN DE ÇOK SABIRSIZIM

Trabzon taraftarının gücünü ve takıma destek verdiğinde neler başardığını çok iyi biliyorum. Sosyal medya kullanmıyorum ama taraftarların benim için düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Karadeniz insanı sabırsızdır, ben de öyleyim. En kısa zamanda başarıya ulaşmak için çalışıyoruz. Türk futbolu bana çok şey verdi, ben de Türk futboluna bir şeyler verebilmek için çok çabalıyorum. Buna kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı diyorlarsa, o şekilde ifade edebilirler.

ÖNCE KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Bu bölgenin insanıyım ve her şeyi çok net biliyorum. İmza attığım günden beri Trabzonspor teknik direktörü olduğumun değerini hissettim. Maç kazanarak başladığımızda şehrin havasının ne kadar değişeceğini biliyorum. Kazanma alışkanlığını yakaladıktan sonra devre arası bir kahvaltı yapar, tekrar konuşuruz. Ama önce kazanma alışkanlığını yakalayalım.

AVCI'NIN SIRRI NE?

Ben de iddialı olduğum için zaten şu an buradayım. Ekip çalışmasına inanan, futboldaki her yeni gelişmeyi takip eden, yardımcıları ile beyin fırtınası yapan, grup enerjisini oluşturan şeyleri, eğer bunlar sırsa böyle açıklayabilirim.