Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bir yandan takımı toparlamak için antrenman seviyesini yükseltirken diğer yandan da ara transfer dönemi için listesini hazırlıyor.

Deneyimli teknik adam ilk etapta ön libero eksikliğini giderip ligin ikinci yarısına daha güçlü bir ekiple girmek istiyor.

Bu doğrultuda arayışlara başlayan bordo-mavili kulübe ön libero için flaş bir öneri geldi.

Menajerler, Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için kapıyı çaldı.

Avcı, Hollanda ekibinde forma giyen futbolcunun fiyatının araştırılmasını istedi. Bunun üzerine Karadeniz devinin kurmayları hemen harekete geçti.

TEK SORUNU SAKATLIK! Bu sezon 5 maçta forma giyen ve uyluk sakatlığı bulunan 1.88 boyundaki futbolcunun geri dönüş tarihi hakkında net bir bilgi yok.

2019-20 sezonunda başarılı bir dönem geçiren Hollandalı yıldız, 34 maça çıkıp 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fer'in kariyerinde Swansea, QPR, Twente ve Norwich gibi takımlar bulunuyor.

SON KARARI AVCI VERECEK Tecrübeli futbolcu için bugüne kadar 26 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sezon başı Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fer için son kararı Abdullah Avcı verecek.