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'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Ara dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan , yeni 'nın isteği üzerine düğmeye bastı. Bordo-mavililer, 'nda da forma giyen ünlü orta saha oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

'un yeni , bir yandan takımı toparlamak için antrenman seviyesini yükseltirken diğer yandan da ara dönemi için listesini hazırlıyor.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Deneyimli teknik adam ilk etapta ön libero eksikliğini giderip ligin ikinci yarısına daha güçlü bir ekiple girmek istiyor.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Bu doğrultuda arayışlara başlayan bordo-mavili kulübe ön libero için flaş bir öneri geldi.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Menajerler, Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için kapıyı çaldı.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

Avcı, ekibinde forma giyen futbolcunun fiyatının araştırılmasını istedi. Bunun üzerine devinin kurmayları hemen harekete geçti.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

TEK SORUNU SAKATLIK!

Bu sezon 5 maçta forma giyen ve uyluk sakatlığı bulunan 1.88 boyundaki futbolcunun geri dönüş tarihi hakkında net bir bilgi yok.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

2019-20 sezonunda başarılı bir dönem geçiren Hollandalı yıldız, 34 maça çıkıp 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fer'in kariyerinde Swansea, QPR, Twente ve Norwich gibi takımlar bulunuyor.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

SON KARARI AVCI VERECEK

Tecrübeli futbolcu için bugüne kadar 26 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sezon başı 'ın da gündemine gelen Fer için son kararı verecek.

Trabzonspor'a Hollandalı dinamo! Avcı istedi yönetim harekete geçti

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Ligi ekibi Feyenoord'da oynayan Fer, 5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer şehrinde dünyaya geldi. 15 yaşında iken Feyenoord U17 Takımı'na dahil olan 1.88 boyundaki futbolcu 2008'de A takıma yükseldi. Fer, Hollanda formasıyla 11 kez sahaya çıktı ve 1 gol attı.

Yunus Emre SEL

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